POL-KLE: Kleve - Vermutlicher Diebstahlsversuch bei älterer Dame

Angebliche Altenpflegepraktikantin lenkt Wohnungsinhaberin ab

Kleve (ots)

Der Polizei wurde erst jetzt ein Sachverhalt bekannt, der sich bereits am Sonntag (20. Oktober 2024) in Kleve an der Straße Op de Botter zugetragen hat. Gegen 11:30 Uhr hatte dort eine junge Frau bei einer 84-Jährigen geklingelt. Unter dem Vorwand, sie sei Praktikantin für Altenpflege und wolle einige Fragen stellen, gelangte sie in die Wohnung und verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch über Medikamenteneinnahme. Diese hörte dann aus dem Flur ein Geräusch, schaute nach und entdeckte unvermittelt einen Mann, der sich hinter einem Vorhang vor einem Regel versteckte. Sie drängte den Mann sofort aus der Wohnung, die junge Frau, die angab, der Mann gehöre zu ihr, folgte unmittelbar. Wie der Mann in die Wohnung gelangt war, konnte nicht eindeutig festgestellt werden, vermutlich hat die junge Frau die Tür nicht richtig geschlossen. Entwendet wurde nichts. Die junge Frau hätte sehr sympathisch gewirkt, gab die Anzeigenerstatterin an. Sie beschrieb sie als etwa 18-20 Jahr alt, mit mittelblonden, etwas längeren Haaren bis zur Schulter. Sie trug eine Jacke, einen kurzen mittelgrauen Anorak, dazu eine blaue Jeanshose. Sie hatte ein Klemmbrett dabei. Der Mann sei etwa 30 Jahre alt gewesen, ca. 165 - 170 cm groß, hatte dunkle Haare, ziemlich kurz gehalten als Stoppelhaarschnitt, er hatte ein rundes Gesicht und keinen Bart. Er trug eine dunkelrote Jacke und eine blaue Jeanshose. Die Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können, sich zu melden. Hinweise unter 02821 504.(sp)

