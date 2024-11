Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Trockenbausäge von Baustelle entwendet

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In der Zeit von Montag (04. November 2024), 09:00 Uhr bis Dienstag (05. November 2024) 08:00 Uhr wurde auf einer Baustelle an der Danziger Straße in Geldern eine Trockenbausäge entwendet. Unbekannte Täter haben die angekettete Säge der Marke iQMS 362 aus einem im Rohbauzustand befindlichen Anbau eines Hotels gestohlen. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib der Säge machen können, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell