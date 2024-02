Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl diverser Sachen

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr beobachte der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Auestraße zwei Männer dabei, als sie abwechselnd mehrere Gegenstände und Lebensmittel im Gesamtwert von knapp 64 Euro in einen mitgebrachten Rucksack steckten. Anschließend zahlten die beiden 21- und 28-Jahre alten Männer an der Kasse diverse andere Gegenstände, jedoch nicht den Inhalt des Rucksacks. Beim Verlassen des Geschäfts wurde sie von Mitarbeitern angehalten und die Polizei informiert.

