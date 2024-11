Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch

Wer kennt die Männer auf den Bildern?

Kleve (ots)

In der Zeit vom 25.06.2024, 17:00 Uhr, und dem 26.06.2024, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Physiopraxis an der Goldstraße. Die Tatverdächtigen entwendeten neben Bargeld auch diverse elektronische Geräte.

Tatverdächtiger 1:

- männlich - schlanke Statur - dunkle Haare - grünes T-Shirt mit Print im Brustbereich, helle Hose, schwarzer Rucksack

Tatverdächtiger 2:

- männlich - kräftige Statur - dunkle Haare - Vollbart - graue Kapuzenjacke, helle Hose, weiße Handschuhe

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/150393

Die Kripo in Kleve nimmt unter Telefon 02821 5040 Hinweise zu den Tatverdächtigen entgegen. (as)

