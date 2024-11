POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Schulgebäude: Mehrere Wertgegenstände entwendet

Geldern (ots) - Am Dienstag (29.Oktober 2024) gegen 06:45 Uhr kam es auf der Walbecker Straße in Geldern-Veert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Eine 56-jährige Frau aus Kerken war mit ihrem roten VW Golf auf der Walbecker Straße in Richtung Walbeck unterwegs, als ihr in Höhe einer ...

mehr