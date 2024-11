Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert - Entgegenkommender Traktor beschädigt roten VW Golf und fährt weiter

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Dienstag (29.Oktober 2024) gegen 06:45 Uhr kam es auf der Walbecker Straße in Geldern-Veert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Eine 56-jährige Frau aus Kerken war mit ihrem roten VW Golf auf der Walbecker Straße in Richtung Walbeck unterwegs, als ihr in Höhe einer Hundeschule (zwischen Bruchweg und Neerponter Weg) ein Traktor entgegenkam. Sie fuhr deshalb äußerst weit nach rechts, konnte jedoch nicht vermeiden, dass der Traktor mit dem linken Vorderreifen gegen ihr Fahrzeug fuhr. Dabei wurde der Außenspiegel des Golf beschädigt und es entstanden Lackkratzer. Der Traktor kann nicht näher beschrieben werden. Ob der Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat, kann nicht gesagt werden. Die Polizei bittet daher jetzt den Fahrer des Traktors, möglicherweise auch eines Gespannes, der am Dienstag gegen 06:45 Uhr auf der Walbecker Straße in Geldern-Veert in Richtung Geldern unterwegs war, sich zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfall, dem verursachenden Fahrer/Fahrerin bzw. zum Fahrzeug machen können, sich mit entsprechenden Hinweise beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden.(sp)

