Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Nach Vernehmung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Auto weggefahren

Polizei stellt Fahrzeug sicher

Geldern (ots)

Seine offensichtliche Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen stellte ein 59-Jähriger aus Geldern am Donnerstag (31. Oktober 2024) gegen 11:30 Uhr in Geldern einmal mehr unter Beweis. Er war bei seiner Vernehmung auf der Polizeiwache Geldern in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis deutlich darüber belehrt worden, dass er u.a. wegen einer unanfechtbaren Entziehung der Fahrerlaubnis im August diesen Jahres kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug im Straßenverkehr führen darf. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich nach der Vernehmung an der Straße Achter de Bahn in sein Fahrzeug zu setzen und loszufahren. Er konnte jedoch unmittelbar durch eine Streife der Polizeiwache Geldern angehalten werden und gab an, er sei mit dem Auto zur Vernehmung gekommen, wollte es nicht auf dem Parkplatz hinter der Wache stehen lassen und es deshalb nach Hause bringen. Während er sich bei seiner Vernehmung offensichtlich noch zusammenreißen konnte, klappte dies bei der Kontrolle nicht mehr, es ergab sich aufgrund von Ausfallerscheinungen nämlich noch der Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln! Daher wurde dem 59-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Da es sich um einen wiederholten Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis durch den Mann handelte, wurde sein Fahrzeug sichergestellt, derzeit wird geprüft, ob es eingezogen wird.(sp)

