Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Schwerer Verkehrsunfall

60-jähriger Rollerfahrer prallt gegen geparktes Auto und verletzt sich schwer

Uedem (ots)

Ein 60-jähriger Rollerfahrer prallte am Montag (4. November 2024) gegen 10:08 Uhr auf dem Südwall gegen ein geparktes Auto und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 60-Jährige aus Uedem war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als er aus derzeit nicht bekannten Gründen gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer schwer und musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Roller, ein Peugeot, war nicht mehr fahrbereit. Der Südwall ist zur Unfallaufnahme weiterhin zwischen dem Schulweg und der Kervenheimer Straße voll gesperrt. (as)

