Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees/Emmerich am Rhein - Tuner- und Poserszene traf sich im Kreis Kleve

Rees / Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend (31. Oktober 2024) kam es im Bereich der Kreispolizeibehörde Kleve zu einem Treffen der Tuning- und Poserszene. Nachdem zunächst ein Treffen in Rees auf dem Parkplatz eines Supermarktes geplant war, dieses jedoch durch die Polizei durch Sperrung von Zufahrtsstraßen unterbunden werden konnte, begaben sich mehrere hundert Personen mit ihren Fahrzeugen in die benachbarten Niederlande. Dort sperrte die niederländische Polizei ebenfalls Zufahrtsstraßen, so dass nach zwei vergeblichen Versuchen, dort ein Treffen abzuhalten, die Rückreise nach Deutschland angetreten wurde. Im Bereich des Stadtgebietes Emmerich am Rhein kam es dann an zwei Stellen zu einer Ansammlung von Personen und Fahrzeugen. An der Weseler Straße wurde die Zufahrt zur Marie-Curie-Straße durch die Polizei gesperrt, ein Teil der Szene begab sich daraufhin in das Gewerbegebiet an der Straße Tackenweide. Dort kam es dann kurzzeitig zu szenetypischen Ordnungsstörungen, einzelne Fahrzeuge wurden stark beschleunigt, man ließ die Reifen durchdrehen, es wurden enge Kreise gefahren ("Donuts") und es kam zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Die Polizei sperrte den Bereich ab und löste die Ansammlung auf. Die Kreis Klever Polizei wurde durch Einsatzkräfte aus den Kreispolizeibehörden Borken, Duisburg und Wesel sowie der Bundespolizei unterstützt. Ermittlungen zu Ordnungswidrigkeiten und eventueller Straftaten sind eingeleitet.(sp)

