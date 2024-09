Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Raub in Tiefgarage - Frau bedroht und ausgeraubt - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 16. September 2024, 18:50 Uhr

Nach einem Raub gestern Abend in einer Tiefgarage in Flingern fahndet die Polizei nach dem Täter. Eine Frau war mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der Täter flüchtete mit seiner Beute.

Eine 48-jährige Frau stand mit ihrem geparkten Pkw in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Mettmanner Straße in Flingern. Als sie gerade beabsichtigte, einen Fernseher in ihr Fahrzeug zu verstauen, trat plötzlich ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie heran und entriss ihr die teure Handtasche. Anschließend hielt er ihr das Messer vor und forderte die Herausgabe ihrer Wertsachen und Bargeld. Offenbar von Geräuschen gestört, flüchtete er mit seiner Beute durch das Treppenhaus und dann in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatorts verlief bisher negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er hat eine kleine, schmale Statur und ist etwa 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover und eine Jeans. Er sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Wer Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen kann oder etwas Auffälliges im Bereich der Mettmanner Straße rund um den Tatzeitraum bemerkt hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell