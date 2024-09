Polizei Düsseldorf

POL-D: Hafen – Auf der Lausward – Taxifahrer konsumiert Lachgas – Zeugen informieren Polizei – Widerstand, Festnahme und Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 15. September 2024, 18:10 Uhr

Zeugen informierten die Polizei, da sie einen Taxifahrer beim Konsum von Lachgas hinter dem Steuer seines Taxis beobachten konnten. Auf sein Handeln angesprochen, reagierte der 24-Jährige äußerst aggressiv und musste vorübergehend gefesselt werden.

Eine Zeugin beobachtete den 24-jährigen Düsseldorfer am frühen Sonntagabend beim Konsum von Lachgas und dem unmittelbar anschließenden Führen seines Taxis. Sie informierte umgehend die Polizei. Eine Streife konnte das Taxi samt Fahrzeugführer parkend "Auf der Lausward" ausmachen. Hier konsumierte der 24-jährige Deutsche bei geöffnetem Fenster hinter seinem Steuer erneut Lachgas. Als die Beamten aus dem Streifenwagen ausstiegen, setzte der Taxifahrer erneut zum Konsum an. Während der Verkehrskontrolle verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ. Weil er im Beisein der einschreitenden Beamten erneut Lachgas einatmen wollte, wurde er aus dem Auto gebeten. Sofort sprang er aus dem Auto und ging in drohender Haltung auf den einschreitenden Beamten zu und versuchte diesen ins Gesicht zu schlagen. Letztlich konnte der 24-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden. Während der Fahrt zur Wache bedrohte und beleidigte der 24-Jährige die Beamten weiterhin. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel. Das Fahren eines Kraftfahrzeugs wurde ihm bis auf weiteres untersagt. Das Taxi wurde sichergestellt.

