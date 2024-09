Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - In Lagerraum eingebrochen und hochwertige Kleidung entwendet - Intensivtäter dank Zeugenhinweis festgenommen - Mittäter auf der Flucht - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Freitag, 13. September 2024, 02:10 Uhr

Dank eines guten Zeugenhinweises gelang Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei in der Nacht zu heute die Festnahme eines 18-jährigen Intensivtäters. Der Mann steht in Verdacht, sich mit einem Komplizen unberechtigt Zutritt zu einem Lagerraum in Flingern Nord verschafft und hochwertige Bekleidungsstücke und Taschen entwendet zu haben. Der Tatverdächtige mit syrischer Nationalität soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Mittäter konnte flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Weil er noch wach war und am Computer arbeitete, fiel einem Zeugen gegen 02:10 Uhr ein Fahrzeug (Vito) mit laufendem Motor, eingeschaltetem Licht und geöffneter Heckklappe, aber ohne Fahrer auf der Platanenstraße auf. Kurze Zeit später sah er in den Räumlichkeiten in dem Objekt gegenüber zwei "Gestalten", die Gegenstände heraustrugen und in dem Pkw verstauten. Als die Personen die Einsatzfahrzeuge der Polizei bemerkten, flüchteten sie zu Fuß vom Tatort. Einer der beiden konnte durch die Polizisten gestellt werden. Der 18 Jahre alte Mann aus Syrien gilt als Intensivtäter. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach seinem Komplizen wird gefahndet. Den Vito, inklusive des Diebesgutes (hochwertige Bekleidung und Taschen), stellten die Beamten sicher.

