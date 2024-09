Polizei Düsseldorf

POL-D: Gestohlen - Geortet - Gefasst - Luxustasche im ICE entwendet - Festnahme in Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Festnahmezeit: Mittwoch, 11. September 2024, 18:10 Uhr

Am Mittwochabend konnten Polizeibeamte der Inspektion Mitte einen Tatverdächtigen festnehmen, der zuvor eine hochwertige Reisetasche in einem ICE gestohlen hatte. Mithilfe eines in der Tasche befindlichen "AirTag" wurde diese in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofes geortet. Die Polizisten konnten hierdurch zum 17-jährigen Tatverdächtigen gelotst werden.

Ein 30-jähriger Berliner war nach eigener Aussage im ICE von Hannover nach Düsseldorf unterwegs, als er in der Gepäckablage das Fehlen seiner hochwertigen Reisetasche der Marke Louis Vuitton bemerkte. Glücklicherweise befand sich ein "AirTag" darin, wodurch eine Ortung erfolgen konnte. Kurze Zeit später hielt der Zug am Düsseldorfer Hauptbahnhof und der Standort der Tasche wanderte in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. Der Geschädigte eilte hinterher und sah den Tatverdächtigen samt der Reisetasche an einer Parkbank. Sofort alarmierte Polizeibeamte nahmen den 17-jährigen Algerier fest. Dieser hatte mittlerweile einen Teil des Tascheninhalts in seinen Rucksack gepackt und schien die gleiche Kleidergröße wie der Geschädigte zu haben. Eine Hose aus der Reisetasche hatte der Jugendliche einfach angezogen. Die Freude darüber währte nicht lange und er musste sein neues Outfit noch vor Ort ablegen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Dieb am Folgetag entlassen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell