Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Rheinbahnbus kollidiert mit Straßenbahn - Mehrere Verletzte - Umfangreiche Aufräumarbeiten - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 9. September 2024, 07:35 Uhr

Bei der Kollision zwischen einem Rheinbahnbus und einer Straßenbahn der Linie 701 heute Morgen in Rath wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Die 31-jährige Straßenbahnfahrerin sowie der 42-jährige Busfahrer mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Durch die Wucht der Kollision entgleiste die Straßenbahn und wurde, wie auch der Bus, erheblich beschädigt. Es waren umfangreiche Bergungsmaßnahmen bis in den Vormittag erforderlich. Größere Verkehrsstörungen blieben jedoch aus.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit die 31-jährige Straßenbahnfahrerin mit der Linie 701 in Richtung Rath/Unterrath unterwegs. Kurz vor dem Dome bog vor ihr ein 42-jähriger Fahrer mit seinem Rheinbahnbus links ab. Der Bus war aus Richtung Rath kommend unterwegs und beabsichtigte an der Örtlichkeit (eigene Busspur) zu wenden. Im Schnittpunkt Gleise / Fahrspur kam es zur Kollision. Nach übereinstimmenden Angaben galt für die Straßenbahn freie Fahrt. Der Parallelverkehr der Straßenbahn hatte Grünlicht. In der Straßenbahn wurden vier Personen leicht verletzt. Der Bus hatte zum Glück keine Fahrgäste an Bord. Die Rheinbahn kümmerte sich bis zum Mittag mit eigenem schweren Gerät um die Bergung der Strab und des Busses.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell