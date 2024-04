Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Brand an einer Garage

Steinfurt (ots)

Am Montag (01.04.) hat es an der Ludgerusstraße an einer Garage einen Brand gegeben. Gegen 03.15 Uhr bemerkte ein Nachbar das Feuer im hinteren Bereich der Garage an einem Holzanbau und informierte die Hausbewohner. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem Bereich etwas Besonderes aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfurt in Verbindung zu setzen, Telefon 02551/15-4115.

