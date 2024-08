Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Geschäftsräume am Großem Haag

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (26. August 2024) gegen 03:16 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Metzgerei-Filiale am Großen Haag in Kranenburg einzubrechen. Sie beschädigten dabei eine Außentür und gelangten so in das Objekt. Vermutlich ist nicht entwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen machen können. Hinweise unter 02821 5040.

