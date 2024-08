Emmerich (ots) - Am Sonntag (25. August 2024) wurde der Polizei der Diebstahl eines Wohnmobiles in Emmerich gemeldet. Das weiße Fahrzeug der Marke LMC (Typ A714 / 250), mit Kennzeichen aus Dortmund (DO-), war am Vortag (Samstag, 24. August 2024) gegen 11:15 Uhr auf dem Parkstreifen der Straße Stadtweide gegenüber der Niederlassung des Deichverbandes abgestellt worden, am Sonntag wurde gegen 12:15 Uhr der Diebstahl ...

