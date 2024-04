Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 29.04.2024 wurde an einem geparkten roten Pkw VW Fox der linke Außenspiegel abgefahren. Der Pkw war zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr, auf Höhe der Steinfelder Straße 15, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell