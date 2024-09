Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Schwerer Verkehrsunfall bei Oberhausen - Mann lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam und Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 13. September 2024, 06:05 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 3 bei Oberhausen wurde ein 23-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt, nachdem er als Beifahrer in einem Kleintransporter durch den Aufprall eines Lkw eingeklemmt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 53-jähriger Niederländer mit seinem Lkw auf dem rechten von drei Fahrstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Köln. In Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Holten musste er staubedingt sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinterfahrender 55-jähriger Borkener bemerkte dies mit seinem Lkw zu spät und wich nach links auf den mittleren Fahrstreifen aus. Dort kollidierte er mit einem Kleintransporter, der mit zwei 23-jährigen Männern aus Dinslaken besetzt war. Durch den Unfall wurde der Kleintransporter bis zur Mittelschutzplanke geschleudert und letztendlich dort durch den Lkw eingeklemmt. Ein weiterer Lkw, geführt durch einen 57-jährigen Mann aus Selm, kollidierte nochmals mit den bereits verunfallten Fahrzeugen. Der Beifahrer des Kleintransporters erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen, drei weitere beteiligte Personen wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber befand sich im Anflug, konnte jedoch am Unfallort nicht landen. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sind derzeit im Einsatz und ermitteln abschließend den komplexen Unfallhergang. Für die Unfallaufnahme ist die A 3 in Fahrtrichtung Köln voraussichtlich bis in die Mittagsstunden gesperrt. Mit einer weiterhin angespannten Stausituation ist zu rechnen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell