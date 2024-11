Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Entgegenkommender junger Radfahrer verursacht Zusammenstoß und flüchtet

63-jähriger leicht verletzt

Goch (ots)

Am Freitag (01.11.2024, "Allerheiligen") kam es gegen 13:48 Uhr in Goch auf der Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Radfahrer beteiligt waren und ein 63-jähriger Mann aus Goch verletzt wurde. Er war mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Brückenstraße in Richtung Markt unterwegs, als ihm zwei Radfahrer auf dem Gehweg entgegenkamen. Einer der beiden, ein Junge, sei dann vom Gehweg ausgescherrt und auf ihm entgegen auf den Radweg gefahren. Daraufhin seien beide kollidiert und der 63-Jährige stürzte mit seinem Pedelec. Die den entgegenkommenden Radfahrer begleitetende Frau unterhielt sich dann noch mit dem Gestürzten sowie einem Zeugen, allerdings nur mittels einer Übersetzungs-App. Sie sprach nur russisch. Sie entfernte sich dann überraschend gemeinsam mit dem Unfallverursacher, möglicherweise ihrem Sohn, in Richtung Bahnhof Goch. Der gestürzte Pedelec-Fahrer wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die beiden geflüchteten Radfahrer werden wie folgt beschrieben: der Junge - ca. 10-12 Jahre alt - 140-150cm groß, - Pummelige Figur, - Braune Haare, - Schwarze Jacke, - Kinderfahrrad.

die Frau

- nur russisch sprechend, - ca. 35-40 Jahre alt, - Braune, zum Zopf gebundene Haare, - Schwarze Kleidung, - Damenfahrrad.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden geflüchteten Personen geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

