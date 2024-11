Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein-Vrasselt - Autofahrer hält keinen Abstand zu Radfahrerin ein

23-Jährige verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (30.10.2024) wurde in Emmerich-Vrasselt gegen 18:00 Uhr eine 21-jährige Radfahrerin aus Emmerich durch ein vorbeifahrendes Auto verletzt. Sie war auf dem Bahnweg in Vrasselt unterwegs, als sie von der Straße Schwarzer Weg kommend kurz vor den ersten Häusern auf der linken Seite von einem schwarzen Pkw überholt wurde. Der Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin hielt dabei keinen ausreichenden Abstand ein (außerhalb geschlossener Ortschaft gilt beim Überholen von Radfahrern ein Mindestabstand von zwei Metern!), so dass es zu einer Berührung des rechten Außenspiegels mit dem Lenker der Radfahrerin kam. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich. Das schwarze Fahrzeug, von der Größe her etwa wie ein VW Golf oder kleiner, entfernte sich dann, ohne anzuhalten, in Richtung Praest. Am Fahrrad entstand Sachschaden. An dem flüchtigen Fahrzeug könnte möglicherweise ein Schaden am rechten Außenspiegel entstanden sein. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

