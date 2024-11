Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert - Geparktes Fahrzeug beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug ist in Geldern-Veert, Wettener Straße Höhe Nr. 12, gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer Chevrolet, war am Montag (28. Oktober) gegen 17:00 Uhr abgestellt worden, am Mittwoch (30. Oktober 2024) gegen 17:00 Uhr stellte der Besitzer den Schaden fest. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer und ein Verformung im Bereich der vorderen Stoßstange, die Höhe des Sachschadens liegt in einem unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei, hier das Verkehrskommissariat in Geldern, sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter 02831 1250.(sp)

