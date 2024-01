Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person ++ 33-Jähriger verstirbt alleinbeteiligt nach Kollision mit Bäumen an Unfallstelle ++ vorsorgliche Suchmaßnahmen nach möglichen Beifahrer ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Gerdau, OT. Bohlsen/Barnsen

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es in den Nachtstunden zum 13.01.24 auf der Kreisstraße 34 zwischen den Ortschaften Bohlsen und Barnsen (Gemeinde Gerdau). Nach derzeitigen Ermittlungen war ein mit einer Person besetzter Pkw Nissan gegen 02:45 Uhr auf der Kreisstraße 34 alleinbeteiligt verunfallt. Das Fahrzeug des 33-Jährigen aus der Region war dabei aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte in der Folge mit zwei Straßenbäumen. Der Pkw kam anschließend in einem Waldstück zum Stehen. Der verunfallte Nissan wurde kurze Zeit später von einem anderen Verkehrsteilnehmer, welcher die gleiche Strecke befuhr, verunfallt festgestellt. Der 33-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Alarmierte Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort und leiteten u.a. mit einer Drohne der Feuerwehr sowie zwei Diensthunden der Polizei Suchmaßnahmen nach möglichen weiteren verletzten Insassen des Pkw ein. Die Maßnahmen bestätigten glücklicherweise, dass sich keine weiteren Personen im Fahrzeug befunden haben. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

