LPI-SLF: Fahrer verliert Kontrolle über PKW und überschlägt sich

Saalfeld (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde eine 13-Jährige beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in Saalfeld verletzt. Eine 59-Jährige fuhr mit ihrem Pkw die Reinhardtstraße in Richtung Sonneberger Straße entlang. Auf Höhe des Gymnasiums verlangsamte die Fahrerin aufgrund mehrerer, am Straßenrand befindlicher, Kinder das Tempo. Jedoch kam es dann zum leichten Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Mädchen, ...

