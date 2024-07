Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Bauwagen brannte auf Abenteuerspielplatz - Sieben Einsätze für die Feuerwehr am Wochenende

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Freitagmorgen und Wochenende stark gefordert. Ein ausgelöster Heimrauchmelder wurde um 10:15 Uhr aus der Eichendorffstraße gemeldet. Bei Eintreffen in die enge Straße war die Mieterin der Wohnung im ersten Obergeschoss bereits vor Ort. Der Melder hatte versehentlich ausgelöst. Nach kurzer Kontrolle wurde der Einsatz abgebrochen. Ein Löschzug war vor Ort.

Die Kräfte waren gerade wieder an der Feuerwache als der nächste Alarm um 10:43 Uhr einging. Diesmal wurde ein Brandmeldealarm aus einer Grundschule in der Straße Am Sonnenstein gemeldet. Bei Eintreffen nach vier Minuten wurde die Feuerwehr eingewiesen. Im Obergeschoss fanden Betonarbeiten statt und hatten versehentlich einen Melder ausgelöst. Der Einsatz des Löschzuges wurde ebenfalls abgebrochen.

Genau 24 Stunden später am Samstag um 10:43 Uhr rückten die Kräfte zu einer hilflosen Person hinter einer Wohnungstür in die Straßen Am Berge aus. Bei Eintreffen war die Tür offen und der Patient wohlauf.

Eine Ölspur wurde am Abend um 19:05 Uhr aus dem Wienbergweg gemeldet. Hier und in weiteren Stellen im Stadtgebiet wurde eine Kraftstoffspur beseitigt. Ein Lieferfahrzeug einer Pizzeria konnte als Verursacher ausfindig gemacht werden. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt.

Ein brennender Bauwagen wurde der Feuerwehr dann am Sonntag um 6:47 Uhr vom Abenteuerspielplatz Am Berge gemeldet. Hier brannte ein Bauwagen, welcher offenbar als Materiallager genutzt war. Eine Brandausbreitungsgefahr bestand nicht. Der Brand war auf den metallischen Bauwagen begrenzt. Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung auf. Glutnester im Bauwagen mussten freigelegt werden. Die Wasserversorgung wurde über das Tanklöschfahrzeug sichergestellt. Nach dem Einsatz wurde, gemäß dem neuen Hygienekonzept, die mit Brandrauch kontaminierte Schutzkleidung des Trupps abgelegt. Die Kräfte bekamen vor Ort Ersatzkleidung. Die Polizei erschien zur Brandursachenermittlung an der Einsatzstelle. Auch das Ordnungsamt war an der Einsatzstelle. Ein Löschzug war 90 Minuten vor Ort.

Des Weiteren rückte die Feuerwehr am Wochenende zu zwei Tierrettungen aus. Somit war die Wehr seit Freitag zu insgesamt sieben Einsätzen ausgerückt.

Bildquelle: Feuerwehr Herdecke.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell