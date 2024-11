Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - 36-Jährige gerät mit Auto in Gegenverkehr

Zwei Verletzte nach Kollision

Bedburg-Hau (ots)

Zu einer gut zweistündigen Sperrung des Johann-van-Aken-Ring in Bedburg-Hau, Ortsteil Schneppenbaum, kam es am Dienstag (05. November 2024) nach einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 08:40 Uhr war eine 36-jährige Frau aus Bedburg-Hau mit ihrem grauen Huyndai Tucson von der Alten Bahn kommend in Richtung Uedemer Straße unterwegs, als sie im Bereich einer leichten Rechtskurve aus bisher nicht bekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort konnte ein 54-jähriger Mann aus Bedburg-Hau die Kollision nicht mehr verhindern, obwohl er noch nach rechts auszuweichen versuchte. Infolge der Kollision prallte sein Fahrzeug, ein grauer Ford Kuga, gegen einen Straßenbaum und kam auf der Fahrbahn zum stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Johann-van Aken-Ring war bis etwa 10:30 Uhr zur Unfallaufnahme, der Fahrzeugbergung sowie der Reinigung der Fahrbahn gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeikräfte abgeleitet. (sp)

