Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Misthaufen in Brand

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Freitagabend (19.07.2024) rückten gegen 22:00 Uhr Feuerwehr und Polizei zwischen Neubraunshain und Rautenberg aus, da von dort ein brennender Misthaufen gemeldet wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass die Kameraden der Feuerwehr Löschmaßnahmen einleiteten. Im Rahmen des Einsatzes wurde bekannt, dass es bereits in den vergangenen Tag zu insgesamt 3 Bränden gekommen sei. Am 17.07.2024 brannte demnach zwischen Fichtenhainicher Straße (OT Fichtenhainichen) und Molbitz in der Nähe eines Feldes ca. 15 Quadratmeter Wiese. Am 19.07.2024 rückten die Feuerwehr erneut in die Fichtenhainicher Straße aus, da hier Grünschnitt und Silage schwelte. Alle drei Brände wurden gelöscht. Zum Glück gab es keine Verletzten. Ob alle Brände im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen (Bezugsnummer 0186339/2024). Zeugen, welche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell