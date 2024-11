Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

eine Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B9

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstag (05. November 2024) gegen 18:30 Uhr wurde eine 62-jährige Frau aus Bedburg-Hau bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Hau verletzt. Eine 46-jährige Frau aus Kleve wollte mit ihrem Mercedes E-Klasse von der B9 (Gocher Landstraße) von Goch kommend in Höhe der Kaiser-Wilhelm-Allee nach links in die Gocher Landstraße (Parallelfahrbahn) abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden grauen Audi A2 der 62-Jährigen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeug so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde die B9 in Fahrtrichtung Goch ab der Kreuzung Querallee gesperrt.(sp)

