POL-SU: Einbruch in WG/ Schmuck und Bargeld gestohlen

Troisdorf (ots)

In Troisdorf kam es am Dienstag (10. Dezember) zu einem Einbruch in eine Wohngemeinschaft. Die betroffene Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße. Zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr waren die Bewohner nicht zuhause. Bei der Rückkehr stellten sie dann den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Haus. Die Wohnungstür in der ersten Etage hebelten sie auf und öffneten auch in der Wohnung gewaltsam die Türen zu den einzelnen Schlafzimmern der Bewohner. Die Räume wurden einbruchstypisch durchsucht, bevor der oder die Einbrecher unerkannt mitsamt Beute entkommen konnten. Das Diebesgut setzt sich aus Bargeld und Schmuck zusammen. Der Gesamtwert beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei rät, auch bei Mehrfamilienhäusern die Haustüre tags wie nachts abzuschließen. Die Haustür sollte nicht leichtfertig für jedermann geöffnet werden. Prüfen Sie beispielsweise über eine Gegensprechanlage, wer an der Tür klingelt. Vernetzen Sie sich mit Ihren Nachbarn, denn eine aufmerksame Nachbarschaft erschwert Langfingern das Handwerk. Schulungen und Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos von den Experten der Siegburger Kriminalpolizei. Kontakt unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #riegelvor

