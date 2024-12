Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Stark alkoholisiert mit dem Rad unterwegs

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (10. Dezember) sahen Polizisten einen Radfahrer, der in Schlangenlinien über die Luisenstraße in Siegburg fuhr. Die Beamten in zivil forderten über Funk uniformierte Unterstützung an und kontrollierten den 54 Jahre alten Mann aus Siegburg. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass der Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. In einem Fahrradkorb befanden sich mehrere Tetra Packs mit Wein. Außerdem sagte der 54-Jährige selbst, dass er Alkohol getrunken und außerdem Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Ein Arzt entnahm dem Siegburger auf einer nahegelegenen Polizeiwache zwei Blutproben zum genauen Nachweis von Drogen und Alkohol. Die Weiterfahrt mit dem Rad untersagten die Polizisten dem Mann bis zu dessen Ausnüchterung. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Polizei weist darauf hin, dass die Grenze für die sogenannte absolute Fahruntüchtigkeit für das Radfahren bei 1,6 Promille liegt. Das heißt, dass man mit einer derartigen Alkoholisierung kein Zweirad im öffentlichen Straßenverkehr fahren darf. Aber auch ein Promillewert von 0,3 kann schon zu einer Strafanzeige führen, wenn alkoholbedingte Auffälligkeiten wie das Fahren in Schlangenlinien hinzukommen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell