POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung von heute, 14.02.2025

11.47 Uhr

Reutlingen (ots)

Beim Artikel "Rottenburg (TÜ): Geldbörse geraubt (Zeugenaufruf)" musste die Tatzeit korrigiert werden. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Nachstehend die berichtigte Version:

Rottenburg (TÜ): Geldbörse geraubt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht Zeugen zu einem Raubdelikt auf offener Straße am Freitagmorgen in Rottenburg. In der Zeit zwischen sechs Uhr und acht Uhr war ein 21 Jahre alter Mann zu Fuß im Treppenbereich zwischen Poststraße und Hintere Gasse unterwegs und wurde eigenen Angaben zufolge von circa drei unbekannten Personen angegangen und geschlagen. Im Anschluss raubten die Angreifer die Geldbörse des 21-Jährigen, in der sich unter anderem Bargeld befand, dass er kurz zuvor in einer nahegelegenen Bankfiliale abgehoben hatte. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Diese sind ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 20 und 25 Jahre alt und auffallend groß. Sie trugen zur Tatzeit Bärte und an den Seiten rasierte Haare. Einer der Unbekannten war mit einer schwarzen Daunenjacke, ein weiterer mit einem weißen Pullover bekleidet. Der Geschädigte musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

