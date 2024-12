POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Limburgerhof (ots) - Am Samstag, den 14.12.2024, gegen 17:30 Uhr, rückten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt, zum wiederholten Male an diesem Wochenende, zu einem Verkehrsunfall aus. Eine 41-jährige Autofahrerin wollte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landauer Straße ausparken und touchierte dabei zwei geparkte Autos. Den Grund für den Unfall konnten die Beamten vor Ort schnell ausmachen. Denn ...

mehr