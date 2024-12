Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall unter Drogeneinfluss, Auto brennt aus in Waldsee

In der frühen Sonntagnacht des 15.12.2024, gegen 03:40 Uhr, eignete sich ein größerer Unfall auf der L534 bei Waldsee. Der 24-jährige Unfallverursacher befuhr die L534 von Otterstadt in Fahrtrichtung Waldsee, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem Baum kollidierte. Das Auto kippte um und fing an zu brennen. Der 24-jährige Fahrer konnte sich selbstständig befreien und Hilfe rufen. Das umgekippte Auto geriet in Vollbrand und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Der 24-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen am Hand- und Fußgelenk. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Zur weiteren Behandlung wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht, wobei die Fahrt durch die Polizeibeamten begleitet wurde, da dem Fahrer vor das nun vorliegende Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 EUR.

