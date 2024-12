Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Speyer (ots)

Am 13.12.2024 gegen 12:20 Uhr wurde durch eine aufmerksame Bürgerin ein Fahrraddiebstahl am Kindergarten in der Winternheimer Straße beobachtet. Ein Mann mittleren Alters, einem Dreitage-Bart, grauer Mütze sowie dunkler Jacke oder Mantel betrat das Grundstück und entfernte sich daraufhin mit einem Fahrrad. Bei Überprüfung durch die Polizei meldete sich die Geschädigte und gab an, dass ihr Fahrrad im Wert von ca. 700 Euro entwendet worden sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zum bislang unbekannten Täter, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail über pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

In dieser Sache ein Hinweis der Polizei: Fahrzeuge jeglicher Art sollten durch den Eigentümer ver- bzw. angeschlossen werden, um einem möglichen Diebstahl des Fahrzeuges oder aus Fahrzeugen vorzubeugen. Hierfür sollte bei Zweirädern auch auf ein ausreichendes Schloss zum Anschließen geachtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell