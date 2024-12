Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermeintlicher Gewinn mit Kryptowährung

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein 78-jähriger wurde über TV-Werbung auf eine Website aufmerksam und tätigte eine kleinere dreistellige Investition in eine Firma in Kryptowährung. Nach mehreren Monaten wurde ihm mitgeteilt, dass sich seine Investition infolge exponentieller Kursgewinne auf eine hohe fünfstellige Summe erhöht habe. Nachdem sich der 78-jährige den vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er aufgefordert, zwecks Verifizierung, zwei vierstellige Überweisungen vorzunehmen. Nachdem nach mehreren Tagen keine Auszahlung des Betrages erfolgte, stellte er nach Recherchen fest, dass bereits etliche Personen ebenfalls Opfer dieser Betrugsmasche wurden und die Finanzaufsicht bereits vor Investitionen bei dieser Firma warnt und Ermittlungen tätigt. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Mitteilungen über hohe Geldgewinne in Verbindung mit der Aufforderung von Zahlungen an unbekannte Kontonummern und rät dringend, solche "Angebote" vor einer Investition zu überprüfen.

