POL-MFR: (1196) Brand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntagnachmittag (24.11.2024) ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Südstadt. Eine Person erlitt eine Rauchgasintoxikation.

Gegen 17:30 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache die Markise einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Gerlestraße in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand die Terrasse sowie der darüberliegende Balkon bereits in Vollbrand. Zudem hatte das Feuer, von welchem eine starke Rauchentwicklung ausging, bereits auf die entsprechenden Wohnungen übergegriffen.

Mehrere Personen des Anwesens mussten mit der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Die 62-jährige Bewohnerin der Terrassenwohnung konnte das Gebäude selbst verlassen, erlitt jedoch eine Rauchgasintoxikation, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Zudem konnte eine Katze nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.

Der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es, das Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen zu verhindern und den Brand zu löschen. Derzeit sind die Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoß jedoch bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob das mögliche Zünden von Feuerwerkskörpern in der Nachbarschaft des Anwesens kurz vor dem Brandgeschehen, in Zusammenhang mit dem Brandausbruch zu bringen ist.

