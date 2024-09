Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Überholmanöver führte zu Verkehrsunfall (27.09.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 23:00 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau mit einem Pkw Opel Astra GTC von Winterspüren in Fahrtrichtung Stockach. In der langgezogenen Linkskurve kurz vor Stockach kam ihr plötzlich auf ihrer Fahrspur ein bisher unbekannter Pkw entgegen, welcher gerade im Begriff war einen Lkw zu überholen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der überholte Lkw eine Gefahrenbremsung ein und die 19-Jährige lenkte ihren Pkw nach rechts in den Acker. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Winterspüren fort. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Pkw Opel Astra entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771 9391-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell