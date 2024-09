Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Parkenden Pkw angefahren und geflüchtet (27.09.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr wurde ein in der Gaußstraße in Tuttlingen am Fahrbahnrand geparkter Pkw Peugeot 206 angefahren und beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich mit seiner Beifahrerseite den linken Kotflügel des Peugeot, hinterließ dort einen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell