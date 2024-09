Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) E-Scooter Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer (27.09.2024)

Spaichingen (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagmittag, gegen 11 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg Lachfeldweg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein 57-Jähriger war mit dem Elektroroller auf der rutschigen Fahrbahn des Lachfeldwegs in Richtung Aldingen unterwegs. Der Roller geriet ins Rutschen. In der Folge stürzte der Mann und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Ein Rettungswagen brachte den 57-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Am E-Scooter entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

