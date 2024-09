Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Polizei nimmt 53-Jährigen in Gewahrsam (25.09.2024)

Trossingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Spaichingen haben am Mittwochabend einen Mann in Gewahrsam genommen, der zuvor auf dem Marktplatz aufgefallen ist. Gegen 19 Uhr teilte ein Zeuge einen Mann mit, der ein Messer in seinem Ärmel trage und Streit mit einer Frau habe. Die drei umgehend anfahrenden Streifen trafen im Bereich Mozartstraße/Wernerstraße auf einen 53-Jährigen, der ein Messer in der Hand hielt und damit bedrohlich auf eine Gruppe Jugendlicher zuging. Nachdem der Mann nach mehrfacher Aufforderung stehenblieb, warf er das Messer auf ein angrenzendes Grundstück. Da der aggressive und augenscheinlich stark alkoholisierte 53-Jährige jedoch die Anweisung der Polizisten sich auf den Boden zu legen weiterhin ignorierte, mussten die Beamten Pfefferspray und den Einsatzstock gegen ihn einsetzen. Anschließend nahmen die Beamten den renitenten Mann, der sie währenddessen noch mehrfach beleidigte, bis am frühen Donnerstagmorgen in Gewahrsam.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

Der 46-jährigen Begleiterin erteilten die Polizisten während des Einsatzes einen Platzverweis, da sie die Einsatzmaßnahmen wiederholt störte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell