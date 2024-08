POL-ST: Laer, Pedelecfahrerin und Auto kollidieren Eine Person schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Unbekannte sind am Freitag (09.08.2024) gegen 04.00 Uhr in eine Bäckerei eingestiegen. Diese befindet sich in einem Supermarkt an der Weberstraße zwischen Weststraße und Am Alten Posthof. Die Täter brachen ein Fenster auf, um in die Bäckerei zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen haben eine verdächtige Person beobachtet. Es handelt ...

