Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Taschendiebe sind vermehrt aktiv Seien Sie aufmerksam

Steinfurt (ots)

In den letzten Wochen ist es im Kreis Steinfurt vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Allein am vergangenen Wochenende sind kreisweit insgesamt acht Strafanzeigen wegen Taschendiebstahls erstattet worden. Egal ob in Supermärkten, in den Innenstädten oder in Bekleidungsgeschäften, die Langfinger sind vor allem dort unterwegs, wo die Menschen abgelenkt sind und es eher gut besucht ist. Potentiell kann jeder Opfer eines Taschendiebstahls werden. Allerdings ist es auffällig, dass vor allem ältere Personen bestohlen werden. Die Polizei rät Ihnen und den älteren Menschen, die Ihnen nahestehen, deshalb Folgendes: -Seien Sie wachsam! Nach Möglichkeit sollten Sie keine großen Bargeldbeträge mit sich führen. Bewahren Sie Ihr Portemonnaie, Kreditkarten und persönliche Papiere in verschlossenen Innentaschen von Jacken, Mänteln oder Taschen, NICHT in Hosentaschen oder Außentaschen. Legen Sie Ihre Geldbörse auch nicht in offene Einkaufstaschen oder Einkaufswagen. -Lassen Sie Taschen und Rücksäcke niemals aus den Augen; beide sollten verschlossen unter dem Arm oder auf der Körpervorderseite mit dem Verschluss zum Körper getragen werden. -Besonders vorsichtig sollten Sie beim Geldabheben und Zahlungsvorgängen sein. Achten Sie darauf, dass niemand Ihre Geheimnummer lesen kann, wenn Sie sie am Geldautomaten oder an der Kasse in die entsprechenden Geräte eingeben. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist in diesen Situationen sicherlich angebracht und hilft dabei, dass Sie kein Opfer werden. -Lernen Sie Ihre Geheimnummer/ PIN auf jeden Fall auswendig und notieren Sie diese keinesfalls! -Lassen Sie niemanden sehen, wieviel Geld Sie abgehoben haben. Achten Sie darauf, dass Sie beim Bezahlen keinen in Ihre Geldbörse sehen oder gar greifen lassen. Wenden Sie sich ab und halten Sie Abstand. Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren! Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie den Polizeiruf 110! Mehr Informationen wie Sie sich vor Taschendiebstähle schützen können, finden Sie im Faltblatt "So schützen Sie sich vor Taschendieben". Das Faltblatt erhalten Sie in unserer Kriminalpräventiven Beratungsstelle in der Polizeiwache Rheine, Hansaallee 10 oder zum kostenlosen Download unter: https://polizei-beratung.extrapol.de/medienportal/detail/325-so-schuetzen-sie-sich-vor-taschendieben/

