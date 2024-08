Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bäckerei - weitere Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind am Freitag (09.08.2024) gegen 04.00 Uhr in eine Bäckerei eingestiegen. Diese befindet sich in einem Supermarkt an der Weberstraße zwischen Weststraße und Am Alten Posthof.

Die Täter brachen ein Fenster auf, um in die Bäckerei zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen haben eine verdächtige Person beobachtet. Es handelt sich um einen jungen Mann, etwa 1,80 Meter groß, mit schmutziger Bekleidung.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451-5914315

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell