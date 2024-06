Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall zwischen Hannover-Badenstedt und Lenthe verstorben

Hannover (ots)

Am Sonntagvormittag, 09.06.2024, ist ein 59-jähriger Hannoveraner bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 249 zwischen Hannover-Badenstedt und Lenthe ums Leben gekommen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 59-Jährige mit seinem VW T-Cross gegen 11:10 Uhr die Kreisstraße 249 aus Richtung Hannover-Badenstedt kommend in Richtung des Gehrdener Ortsteils Lenthe. Kurz vor Lenthe kam der Hannoveraner aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Passanten konnten den bewusstlosen Mann bergen, bevor das Auto in Flammen aufging. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle.

Die alarmierten Einsatzkräfte waren mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst einschließlich eines Hubschraubers sowie dem Streifen- und Verkehrsunfalldienst der Polizei vor Ort. Die Kreisstraße 249 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis etwa 13:15 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /mie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell