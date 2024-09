Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnmobil (27.09.2024)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag drang bisher unbekannte Täterschaft durch ein verschlossenes Seitenfenster in ein in der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil ein. Dort wurde der gesamte Innenraum nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täterschaft entwendete eine Dose mit etwa 50 Euro Münzgeld sowie mehrere Flaschen Alkoholika. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Einbruch in das Wohnmobil machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

