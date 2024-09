POL-UN: Unna - Pkw-Diebstahl in Unna-Lünern

Unna (ots) - Zwischen Dienstag (10.09.2024), 18.30 Uhr und Mittwoch (11.09.2024), 07.50 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße in Unna eingedrungen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

