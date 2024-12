Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Bedrohung

Speyer (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:25 Uhr meldete der Betreiber eines Bistros in der Kurt-Schumacher-Straße einen Mann (18 Jahre), der mit einer Bierflasche in der Hand vor seinem Lokal stand und herumschrie. Als drei Zeugen aus einer nahegelegenen Bank kamen, lief der Mann auf diese zu, bedrohte sie und schubste eine Frau aus der Dreiergruppe. Sie knickte um, verletzte sich aber nicht. Der Mann drohte weiter, warf dann seine Bierflasche zu Boden, schlug und trat gegen die Eingangstür des Bistros und fuhr letztlich auf seinem Fahrrad davon. Die Zeugen beobachteten noch, wie der Mann mehrfach vom Fahrrad fiel. Als die Streifen der Polizei vor Ort eintrafen, versuchte der 18-Jährige zu flüchten, streifte mit seinem Fahrrad einen stehenden Streifenwagen und fiel dadurch zu Boden. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die Polizisten fortwährend. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell