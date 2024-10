PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebstahl +++ Schmuckstücke aus Wohnung entwendet +++ Ungebetene Gäste von Grundstück verscheucht +++ Unfallflucht +++ Pressemitteilungen der Polizeiautobahnstation

Hofheim (ots)

1. Trickdiebstahl, Kelkheim, Am Marktplatz, Samstag, 05.10.2024, 21.30 Uhr bis Sonntag, 06.10.2024, 01.20 Uhr

(ro)Am Samstag war ein Trickdieb in Kelkheim aktiv. Gegen 21.30 Uhr wurde ein Mann im Vorraum eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Marktplatz" von einem Unbekannten angerempelt. Beim Bezahlen merkte er dann, dass seine Geldbörse entwendet worden war. Eine im Portemonnaie befindliche Geldkarte wurde anschließend noch eingesetzt. Der Unbekannte war circa 1,80 m groß, hatte dunkle kurze Haare und einen Dreitagebart. Er wird mit rundem Gesicht und südländischem Erscheinungsbild beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen, Kriftel, Am Freizeitpark, Montag, 07.10.2024, 16.00 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 08.15 Uhr

(st)Im Zeitraum von Montagmittag auf Dienstagmorgen wurden in Kriftel drei Fahrräder aus einer Tiefgarage entwendet. Hierzu hatte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Tiefgarage in der Straße "Am Freizeitpark" verschafft und dort die Fahrradschlösser, die an einem Wandhaken gesichert waren, mittels unbekanntem Tatwerkzeug durchtrennt. Zuvor versuchte der unbekannte Täter vergeblich, eine Haustür des Gebäudes aufzuhebeln. Die Fahrräder haben einen Wert von über 11.000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06192) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Schmuckstücke aus Wohnung entwendet, Hattersheim, Rossertstraße, Freitag, 04.10.2024, 08.45 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 18.00 Uhr

(st)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel betraten unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus und gelangen vermutlich durch eine offenstehende Tür in eine Wohnung. Die Diebe entwendeten in der Wohnung mehrere Schmuckstücke und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Ungebetene Gäste von Grundstück verscheucht, Hattersheim-Eddersheim, Weidrichstraße, Dienstag, 08.10.2024, 20.15 Uhr

(ro)Am Dienstag verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Gegen 20.15 Uhr wurden die zwei Männer dabei beobachtet, wie sie über den an die Straße angrenzenden Hof auf das Grundstück gelangten und sich dort aufhielten. Es handelte sich um zwei Männer, die als dunkel gekleidet und etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben wurden. Sie seien mit einer Mütze und einem Schal oder einer Maske vermummt gewesen. Als ein aufmerksamer Bewohner an die Scheibe klopfte, ergriffen die beiden schlagartig die Flucht. Was die beiden Personen auf dem Grundstück vorhatten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen. Sollten Sie die Personen beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

5. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet, Hattersheim, Heddingheimer Straße, Dienstag, 08.10.2024, 15 Uhr bis 15.30 Uhr

(ro)In Hattersheim kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete. Ein Besitzer hatte seinen schwarzen Opel Mocca zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Heddingheimer Straße abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite. Die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden von etwa 6.000 Euro zu kümmern. Sollten Sie Hinweise zu diesem Unfall geben können, setzen Sie sich bitte mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Pressemitteilungen der Polizeiautobahnstation für den Bereich Main-Taunus

Trickdiebstahl auf der A3, Bereich Flörsheim, Bundesautobahn 3, Richtung Frankfurt a.M., Dienstag, 08.10.1981, 16:40 Uhr

(cw)Ein nicht alltäglicher Diebstahl ereignete sich Dienstagnachmittag auf der Bundesautobahn 3 bei Flörsheim. Eine 54-jährige Belgierin befuhr gegen 16:40 Uhr die Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt, als sich zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle ein Mann in einem Kleinwagen bemerkbar machte. Dieser signalisierte der Frau, dass ihr Peugeot mit belgischem Kennzeichen eine Panne habe und brachte sie dazu, auf dem Standstreifen anzuhalten. Dort brachte er die Frau dazu, auszusteigen und lenkte sie geschickt ab. Nachdem der Täter wieder in seinen PKW gestiegen war, wollte auch die Frau weiterfahren. Ihr Auto meldete jedoch, dass der Schlüssel, welcher sich in ihrer Handtasche befand, nicht mehr in der Nähe sein würde. Der Dieb hatte in einem unbeobachteten Moment die Handtasche der Frau gestohlen, in der sich neben Bargeld auch der Autoschlüssel befand. Insgesamt wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Da der Peugeot nicht mehr bewegt werden konnte, musste dieser abgeschleppt werden. Der Täter wird als etwa 175cm groß mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe blonde kurze Haare und blaue Augen gehabt. Bekleidet war er mit einem hellblauen Hemd, einer dunklen Anzughose und schwarzen Anzugschuhen. Der PKW des Mannes wird als weißer oder grauer Kleinwagen beschrieben.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiautobahnstation Medenbach unter der Rufnummer (0611) 345 - 4140 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell