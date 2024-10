PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pfefferspray versprüht +++ Einbruch in Café +++ Whatsapp-Betrüger geben sich als Sohn aus +++ Portemonnaie gestohlen +++ Sachbeschädigung an Schule +++ Unfallflucht +++ Sturz - Zeugen gesucht

Hofheim (ots)

1. Pfefferspray bei Streitigkeiten versprüht, Eppstein-Niederjosbach, Obergasse, Freitag, 04.10.2024, 22.50 Uhr

(ro)Bei einem Wortgefecht in Eppstein-Niederjosbach wurde am Freitagabend Pfefferspray versprüht.

Die Polizei wurde am Freitagabend in die Obergasse gerufen, da drei junge Männer eine Gruppe Jugendlicher mit Worten bedroht hatten. Innerhalb des Disputs sei von einem der drei auch Pfefferspray versprüht worden. Ein Jugendlicher der Gruppe feierte eine Party in einem dortigen Anwesen. Er hielt sich nach ersten Erkenntnissen mit fünf Gästen auf dem Gehweg vor dem Haus auf, als ein BMW neben der Gruppe anhielt. Die Insassen seien ausgestiegen und hätten die Feiernden mit Worten bedroht. Einer habe unvermittelt Pfefferspray versprüht. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Angegriffenen flüchteten sich auf das Grundstück. Die Aggressoren ließen erst von ihnen ab, als sich ein Unbeteiligter einmischte. Anschließend entfernten sie sich mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zur Sache dauern an.

2. Einbruch in Café, Eschborn, Helfmann-Park, Samstag, 05.10.2024, 12 Uhr bis Sonntag, 06.10.2024, 10.15 Uhr

(ro)In Eschborn sind Einbrecher zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen in ein Café eingestiegen.

Die Täter näherten sich im besagten Zeitraum über einen seitlichen Zugang dem Gebäudekomplex im Helfmann-Park. Dort öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür des Cafés im Erdgeschoss und gelangten so ins Innere. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht und sich an zwei Geldkassetten zu schaffen gemacht hatten, traten sie unerkannt die Flucht an. Die Ermittlungen, insbesondere ob Bargeld oder Gegenstände entwendet wurden, dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet, Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Whatsapp-Betrüger geben sich als Sohn aus, Hochheim, Dienstag, 01.10.2024

(ro)Eine angebliche Whatsapp-Nachricht vom Sohn kam einem Hochheimer am Dienstag teuer zu stehen. Nach der gängigen Masche der WhatsApp-Betrüger meldete sich eine unbekannte Nummer bei dem Geschädigten. Es sei der Sohn unter einer neuen Handynummer, der um die Überweisung von Geld bat. In bester Absicht überwies der Mann über 1.500 Euro auf ein unbekanntes Konto. Erst im Nachhinein stellte er fest, dass nicht sein Sohn, sondern dreiste Telefonbetrüger um Hilfe gebeten hatten. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der angeblichen Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

4. Portemonnaie gestohlen, Hochheim, Alte Malzfabrik, Freitag, 04.10.2024, 12.50 Uhr

(ro)Ein Dieb hat am Freitag einer Frau in Hochheim das Portemonnaie gestohlen. Die Dame hatte bei einer Bankfiliale in der Straße "Alte Malzfabrik" kurz vor 13 Uhr Geld abgehoben. Anschließend verstaute sie das Bargeld in ihrer Geldbörse. Als sie einige Minuten später in einem Geschäft einen Artikel bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie samt Karten, Dokumente und Bargeld aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Die Polizeistation Flörsheim und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 6576-0 entgegen.

5. Sachbeschädigung an Schule, Hochheim, Kirchstraße, Samstag, 05.10.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 06.10.2024, 12.40 Uhr

(ro)Unbekannte verursachten übers Wochenende einen Schaden an einer Hochheimer Schule. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag beschädigten die Täter auf unbekannte Art und Weise einen Wasserhahn der Außenfassade der Schule in der Kirchstraße, sodass Wasser austrat. Weiterhin entzündeten sie auf dem Außengelände ein Rollbrett. Hierbei bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf das Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 mit der Polizeistation Flörsheim in Kontakt zu setzen.

6. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet, Bad Soden-Neuenhain, Hubertushöhe, Sonntag, 06.10.2024, 13.35 Uhr

(ro)In Bad Soden-Neuenhain ereignete sich am Freitagnachmittag eine Unfallflucht, deren Schaden sich auf etwa 2.500 Euro beläuft. Gegen 13.35 Uhr beobachtete eine Zeugin einen grauer Opel Insignia, der rückwärts in eine Parklücke in der Straße "Hubertushöhe" einparkte. Dabei touchierte er einen linksseitig parkenden schwarzen Volvo XC90, sodass die Stoßstange des Volvos beschädigt wurde. Vom Unfallverursacher oder von der Unfallverursacherin fehlt bislang jede Spur.

Wer kann Hinweise auf den flüchtigen grauen Opel Insignia bzw. dessen Fahrerin oder Fahrer zum fraglichen Zeitpunkt geben? Hinweise in der Sache nimmt der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer (06192) 2073-0 entgegen.

7. Sturz am Zebrastreifen - Zeugen gesucht, Flörsheim, Wickerer Straße, Dienstag 01.10.2024, 14.30 Uhr

(ro)Am Dienstag stürzte ein Mann beim Überqueren eines Zebrastreifens in Flörsheim, er wurde hierbei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 75-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr einen Zebrastreifen in der Wickerer Straße. Währenddessen wurde er von einer Frau und zwei Kindern überholt. Die Kinder im ungefähren Alter zwischen 4 bis 6 Jahren waren mit einem Laufrad bzw. einem Tretroller unterwegs und touchierten den Mann vermutlich leicht. Der 75-Jährige kam hierdurch zu Fall. Die Frau entfernte sich anschließend mit den Kindern. Der Senior musste von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sollten Sie den Vorfall beobachtete haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06145) 5476-0 mit der Polizeistation Flörsheim in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell