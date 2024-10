PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Turnschuhdieb festgenommen +++ Auseinandersetzung bei Fußballspiel +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Lenkrad ausgebaut +++ Fahrzeug aufgebrochen

Hofheim (ots)

1. Turnschuhdieb festgenommen, Eschborn-Niederhöchstadt, Brunnenstraße, Donnerstag, 03.10.2024, 15.35 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen Turnschuhdieb im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt festgenommen.

Gegen 15.35 Uhr wurde ein 38-jähriger Anwohner eines Wohnhauses in der Brunnenstraße auf eine männliche Person aufmerksam, die ein paar Turnschuhe der Marke "Tommy Hilfiger" im Wert von 80 Euro aus einem Regal am Hauseingang entwendete und mit diesen das Grundstück wieder verlassen wollte. Der 38-Jährige sprach den Dieb an und wurde im darauffolgenden Gerangel von diesem mit einem Taschenmesser an der Hand verletzt. Der Täter konnte sich anschließend losreißen und flüchten. Der Anwohner verfolgte ihn. Weitere Zeugen riefen die Polizei hinzu. Der flüchtige Täter konnte von den alarmierten Streifen anschließend auf einem nahegelegenen Park and Ride Parkplatz aufgefunden und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnten die Beamten das Taschenmesser auffinden und sicherstellen. Die Handverletzung des 38-Jährigen musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Der 41-jährige Dieb wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht, ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 1 Promille. Da sich auf der Dienststelle der Verdacht erhärtete, dass sich der 41-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er an eine Fachklinik überstellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Auseinandersetzung bei Fußballspiel, Kelkheim-Ruppertshain, Am Sportplatz, Donnerstag, 03.10.2024, 17.20 Uhr

(ro)Auf dem Sportplatz im Kelkheimer Ortsteil Ruppertshain ist es am Donnerstagnachmittag im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Polizei wurde gegen 17.20 Uhr eine Auseinandersetzung gemeldet, woraufhin mehrere Streifen vor Ort fuhren. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine alkoholisierte Zuschauergruppe dem erteilten Hausverbot der Ordner zunächst nicht nachgekommen sein. Bei einem anschließenden Tumult seinen zwei Personen aus der Gruppe von einem Ordner verletzt worden. Aufgrund des Sachverhaltes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus, Hochheim, Ludwig-Beck-Ring, Donnerstag, 03.10.2024, 20.30 Uhr bis 22 Uhr

(ro)Einbrecher sind am Donnerstag ein Wohnhaus in Hochheim eingestiegen.

Zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr verschafften sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Grundstück der Doppelhaushälfte im Ludwig-Beck-Ring. Sie schlugen gewaltsam ein Loch in die Terrassentür und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sollten Sie Hinweise zum Einbruch geben können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Sulzbach in Verbindung.

4. Lenkrad ausgebaut, Schwalbach, Rheinlandstraße, Mittwoch, 02.10.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 03.10.2024, 11 Uhr

(ro)Zwischen Mittwoch und Donnerstag waren Autoaufbrecher in Schwalbach am Werk und entwendeten ein Lenkrad aus einem abgestellten Pkw.

Im Tatzeitraum öffneten die Täter einen weißen BMW 425d, der in der Rheinlandstraße in Höhe Hausnummer 9 geparkt war, auf unbekannte Art und Weise. Anschließend bauten die Unbekannten das Lenkrad des Fahrzeuges aus und entkamen unerkannt. An dem Auto war kein Sachschaden festzustellen. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

5. Fahrzeug aufgebrochen, Kriftel, Hofheimer Straße, Donnerstag, 03.10.2024, 13 Uhr bis 13.20 Uhr

(ro)Am Donnerstagmittag haben Unbekannte ein Fahrzeug in Kriftel aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet. Die Täter drangen zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr in einen schwarzen Mercedes in der Hofheimer Straße ein. Aus dem Auto entnahmen die Einbrecher eine Sporttasche und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei nimmt hierzu Hinweise entgegen.

Sollten Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach.

